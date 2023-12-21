FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: ByLock kullanıcısı 13 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, FETÖ/PDY'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve örgütün 'gaybubet' diye adlandırdığı hücre evlerinde saklanan 13 şüpheli tespit edildi.

Hücre evleri tek tek belirlendi, operasyon için düğmeye basıldı. Bu sabah İstanbul genelinde yapılan operasyonda, aralarında kamudan ihraç 2 doçent, yine kamudan ihraç astsubay, 1 KOSGEB kurum çalışanının da yer aldığı 13 FETÖ üyesi yakalandı. Baskınla yakalanan hücre üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu.

Yakalanan FETÖ/PDY üyeleri ile ilgili yapılan araştırmalarda, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, haklarında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanların olduğu, örgütün güncel yapılanması içerisinde de aktif rol aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, kriptolu haberleşme programı ByLock'u aktif kullandıkları ve iletişimde oldukları 104 kişinin 'FETÖ'den yargılandığı bilgilerine ulaşıldı.

Gözaltına alınan FETÖ fertlerinin polisteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı belirtildi.