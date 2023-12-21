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Altının gramı 1908 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1908 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 10:46, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 10:47
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Altının gramı 1908 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,35 azalışla 1901 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1908 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 140 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 40 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,5 azalışla günü 2 bin 29 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 primle 2 bin 35 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce pozisyon küçültmek istemesinin piyasaları etkilediğini ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarının altının gram fiyatında oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Fed'in geçen haftaki toplantısında uzun bir aranın ardından ilk kez "güvercin" sinyaller vermesi piyasalarda risk iştahını arttırırken, hafta boyunca Fed yetkililerinden gelen "şahin" tonlu sözle yönlendirmeler risk iştahını törpüledi.

Piyasalarda Fed'in aşırı güvercin adımlar atacağına ilişkin beklentilerin çok hızlı fiyatlanmış olabileceğini vurgulayan analistler, bankanın faiz indirimine başlama zamanına yönelik öngörülerin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabileceğine dikkati çekti.

Analistler, buna karşın, tahvil faizlerindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini aktararak, tahvil piyasalarındaki hareketliliğin altın yatırımcılarının da odağında olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

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