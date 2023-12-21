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Günde 3 paket sigara içen vatandaş, Sigara Bırakma Polikliniği'nde sigarayı bıraktı

Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurarak sigarayı bırakan danışanlarına başarı sertifikası verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 11:45, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 11:35
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Günde 3 paket sigara içen vatandaş, Sigara Bırakma Polikliniği'nde sigarayı bıraktı

2 yıllık sigara kullanımı sonucunda kalp krizi geçirip ardından Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvuran merkez danışanlarından Erkan Sever (43), Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gördüğü tedavi sonrasında 17 aydır sigara içmediğini, bu sürenin sonucunda yeni bir hayata başlamış gibi hissettiğini belirtti. Sigara kullandığı zamanlarda günde yaklaşık 2-3 paket sigara içtiğini belirten Sever, "Sigarayı bırakmayı düşünüyordum fakat bu sadece düşüncelerle olmadı. 22 yıl günde 2-3 paket olacak şekilde sigara içtim, bunun neticesinde sağlığımın bozulduğunu anlayamadım ve damarlarım tıkandı, ciddi bir kalp krizi geçirdim. Ardından yoğun bakımda 13 gün kadar yattım" dedi.

Yoğun bakımda yaşadıklarının ardından sigarayı bırakmaya karar verdiğini ifade eden Sever, "Bu kararı verdikten sonra ilk olarak 171'i aradım. Burada merkezdeki Sigara Bırakma Polikliniği'nden yardım alabileceğimi öğrendim. Merkezdeki doktorum ile hem ilaçla, hem de psikolojik destekli bir tedaviye başladık. Bu sürecin sonunda 16-17 aydır sigara içmiyorum. Herkesin sigarayı bırakabileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Sigarayı bıraktıktan sonra eski sağlığına kavuşmayı başladığını vurgulayan Sever, "Bıraktıktan sonra nefes almam değişti, koşmam değişti, konuşmam değişti. Ağız kokusu da olmuyor. Çocuklarım bunu görüyor ve bu halimden daha mutlular. Sigarayı bırakmak o kadar zor bir şey değil, yeter ki bunu isteyin. Ben bıraktıysam herkes de bırakabilir, çünkü ben gerçekten ciddi bir içiciydim. Bundan sonra içmeyeceğim, gençlere de lütfen sigara içmesinler diyorum" ifadelerini kullandı.

"Sigara kullanıcıları kendilerine inansınlar, biraz çabayla ve bizim vereceğimiz desteklerle sonuca ulaşabilirler"

Yıldırım 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Dr. Azize Selçuk Çelebi, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara hem psikolojik destek verdiklerini hem de ilaçlı tedavi yaptıklarını söyledi. Sigara içenlerin genel olarak sigarayı bırakmak istediklerini ancak cesaret edemediklerini vurgulayan Dr. Selçuk, "Sigara kullanıcıları kendilerine inansınlar, biraz çabayla ve bizim vereceğimiz desteklerle sonuca ulaşabilirler. Hastanelerde ya da Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bulunan Sigara Bırakma Polikliniklerine başvurabilirler" şeklinde konuştu.

Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen programa; Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Tayfun Alperen Esgin, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferhat Ekinci ile sağlık personelleri ve danışanlar katıldı. Merkezin sigara bırakma polikliniğine başvurarak sigarayı bırakan danışanlar, sigarayı bırakma süreçlerini ve yeni hayatlarındaki tecrübelerini birbiriyle paylaştılar.

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