Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunuldu

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletlerinin kulübün yüksel divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunulduğu bildirildi.

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