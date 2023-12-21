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Özgür Özel'den Can Atalay açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 14:50, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 14:51
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Özgür Özel'den Can Atalay açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, AYM'nin tutuklu milletvekili Can Atalay'la ilgili ikinci kez hak ihlali kararı vermesine ilişkin açıklamada bulundu.

''CAN ATALAY'IN BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMESİ ANAYASA'NIN GEREĞİDİR''

Özel, şu ifadelere yer verdi:

''AYM'nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi Anayasa'nın gereğidir. Bu karara direnmek, anayasal hukuk düzenini yok saymaktır. Biz, adaleti ve hukuku savunmaya devam edeceğiz."

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