Sinop Polisevi'nden düşen üniversite öğrencisi yaralandı
Sinop Polisevi'nin 4'üncü katından düşen üniversite öğrencisi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 14:51, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 14:52
Olay, 12.00 saatlerinde Gelincik Mahallesi'nde bulunan Polisevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polisevi'nde konaklayan üniversite öğrencisi G.Y., hava almak için balkona çıktı. Bir anda dengesini kaybeden üniversite öğrencisi 4'üncü kattan aşağıya düştü. Alt katta bulunan demir korkuluklara çarpan üniversite öğrencisi düştüğü zeminde yaralandı.
Yaralanan üniversite öğrencisi çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.