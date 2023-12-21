Sağlık-Sen üniversitelerde görevli sağlıkçıların yer değişikliği talepleri için platform kurdu
Sağlık-Sen, üniversite hastanelerinde görevli memur kadrosundaki sağlık çalışanlarının yer değişikliği talepleri için platform kurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 15:40, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 15:37
Sendikadan yapılan açıklamaya göre platform, yer değişikliği taleplerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletilmesine olanak sağlayacak.
Platformda toplanan talepleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ilgili üniversitelerle paylaşacak Sağlık-Sen, yer değişikliği işlemlerinin koordineli yapılmasına imkan sunacak.
Bu hizmetten Sağlık-Sen'e üyelik şartı aranmaksızın üniversite hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanları " http://talep.sagliksen.org.tr/ " adresine girerek yararlanabilecek.