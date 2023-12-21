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İnterpol kırmızı bülteniyle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı

Yalova'da polis İnterpol tarafından rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık suçlarından kırmızı bültenle aranan 2 Irak uyruklu şahıs saklandıkları villada yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 16:38, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 16:39
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İnterpol kırmızı bülteniyle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca, 19 Aralık 2023 tarihli Kırmızı Bültenle Uluslararası seviyede aranan 2 Irak uyruklu zanlının Yalova'da bir villada saklandığı bilgisine ulaştı. "Rüşvet ve Yolsuzluk" suçlarından aranan B.A. ve "Rüşvet, Yolsuzluk ve Hükümete Karşı Dolandırıcılık" suçlarından aranan M.A. polisin düzenlendiği operasyon sonucu saklandıkları villada yakalandı.

Şahsıların emniyetteki işlemlerinin ardından Irak'ın resmi makamlarına teslim edileceği öğrenildi.

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