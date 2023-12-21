1 yılda 2 bin 120 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Aktürk, 60 yıl önce bugün Kıbrıs Türklerine yönelik, Rum terör örgütü EOKA tarafından yapılan ve Kanlı Noel olarak bilinen katliamlara ilişkin, "Kanlı Noel'i bir kez daha kınıyor, barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilenen insani ve adaletli tutumun bugün de sürdüğünü belirten Aktürk, bu çerçevede Filistin'de vahşete dönüşen şiddet eylemlerini ve İsrail'in uyguladığı mezalimi asla kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini ifade etti.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye olarak, yapılan ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması ve sivillere yönelik saldırı ve operasyonların derhal durdurulmasına yönelik çağrı yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak, 18 Aralık'ta bir A400M ve bir C-130 uçağımız ile 3,5 ton tıbbi malzeme ve 21 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış, çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan 101 hasta ve 106 refakatçiden oluşan toplam 207 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 15 uçakla 228 tondan fazla insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 524 olmuştur."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğüne dikkati çeken Aktürk, 26 Aralık'ta Antalya Körfezinde TCG PREVEZE denizaltısı tarafından ilk milli torpidoAkya ile torpido atışının planlandığını belirtti.

Savunma sanayii

Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle geliştirilen yerli ve milli savunma sanayii ürünü silah sistemleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığını anlattı.

Tuğamiral Aktürk, bu çerçevede, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca çeşitli miktarlarda, "Mini/Mikro İHA'lara Karşı Karıştırma ve İmha Sistemi", "Küresel Konumlama Cihazı" ve "Seyyar Havan Tespit Radarı"nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti.

Operatif İHA Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından üretimi tamamlanan son AKSUNGUR İHA'nın, 15 Aralık'ta Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında icra edilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındığını aktaran Aktürk, "Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan '8 adet Liman Kontrol Botu Projesi' kapsamında, yerli ve milli asayiş ve emniyet botu ASBOT'un dördüncüsü 16 Aralık'ta teslim edilmiştir." dedi.

Hudut güvenliği

Tuğamiral Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 346 kişinin yakalandığını, bunlardan 5'inin FETÖ, 3'ünün PKK/YPG'li olmak üzere, 8'inin terör örgütü mensubu olduğunu söyledi.

Aktürk, 4 bin 70 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini belirterek, "Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 502'ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 415'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 598 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 203.968 olmuştur." şeklinde konuştu.

Terörle mücadele

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 120'ye ulaştığını söyledi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 20 Aralık'ta düzenlenen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedefin başarıyla imha edildiğini aktardı.

Suriye'de, operasyon bölgelerindeki güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınarak, teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verildiğini belirten Aktürk, "Yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 488 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 21'i son bir haftada olmak üzere 1475 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.