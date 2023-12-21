Diyarbakır'da 32 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bağlar ilçesinde 32 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 17:38, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 17:40
5 Nisan Mahallesi'ndeki Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu'nun bazı öğrencilerinde, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başladı.
32 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere götürüldü.
Müşahede altındaki öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.