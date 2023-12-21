Diyarbakır'da 32 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

5 Nisan Mahallesi'ndeki Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu'nun bazı öğrencilerinde, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başladı.

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