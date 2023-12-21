Hakim ve savcıların güz kararnamesi açıklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Kararnamenin, HSK internet sitesinde (http://hsk.gov.tr) yayımlanacağını aktaran Bakan Tunç, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.