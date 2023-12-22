Üniversite hatalı ilanını düzeltti!

Memurlar.Net'te 19 Aralık 2023 tarihli "Öğretim Görevlisi Alımında Doktora Yapıyor Şartı Olamaz" başlıklı yazımızda, Gebze Teknik Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının açık talimatının aksi bir şekilde uygulamalı birim statüsündeki öğretim görevlisi ilanında "DOKTORA YAPIYOR OLMAK" şartının arandığı; Gebze Teknik Üniversitesinin ileriki süreçlerde mağduriyet yaşanmaması adına başvuru süreci devam eden bu kadroyla ilgili olarak düzeltme yoluna gitmek suretiyle öğrencilik şartını kaldırmasının uygun olacağını gündeme getirmiştik.



Bunun üzerine, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından düzeltmeye gidilerek Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

