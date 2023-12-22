Üniversite hatalı ilanını düzeltti!
Gebze Teknik Üniversitesi mevzuata aykırı öğretim görevlisi ilanında düzeltme yaptı!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 14:00, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 09:10
Memurlar.Net'te 19 Aralık 2023 tarihli "Öğretim
Görevlisi Alımında Doktora Yapıyor Şartı Olamaz" başlıklı yazımızda,
Gebze Teknik Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının açık talimatının
aksi bir şekilde uygulamalı birim statüsündeki öğretim görevlisi ilanında "DOKTORA
YAPIYOR OLMAK" şartının arandığı; Gebze Teknik Üniversitesinin ileriki
süreçlerde mağduriyet yaşanmaması adına başvuru süreci devam eden bu kadroyla
ilgili olarak düzeltme yoluna gitmek suretiyle öğrencilik şartını kaldırmasının
uygun olacağını gündeme getirmiştik.
Bunun üzerine, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından düzeltmeye gidilerek
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.