Çekya'da bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi

Polisin olaya ilişkin açıklamasında, Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre, silahlı saldırı nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilen açıklamada, olayla ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

Olaya ilişkin ülke basınında yer alan haberlerde, saldırıyı düzenlediği düşünülen silahlı bir kişiye ait fotoğraf paylaşıldı.

Saldırıda yaralananların sayısının tahmin edilenden daha fazla olabileceği belirtildi.

Bölgeyi tamamen trafiğe kapatan polisin, okuldakilerin tahliyesi için çalıştığı kaydedildi.