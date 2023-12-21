Çekya'da bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre, 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çoğu ağır çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Olayın yerel saatle 15.00'te yaşandığı belirtilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre saldırganın tek olduğu ve etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, saldırıyı düzenlediği düşünülen silahlı bir kişiye ait fotoğraf paylaşıldı.

Saldırıda yaralananların sayısının tahmin edilenden daha fazla olabileceği aktarılan haberlerde, bölgeyi tamamen trafiğe kapatan polisin okuldakilerin tahliyesi için çalıştığı kaydedildi.