FAST işlemleri için üst limit 50 bin TL'ye çıkarıldı

Ödemelerin 7/24 ve anında karşı hesaba geçmesini, kısacası herhangi bir zaman dilimine takılmadan para göndermeyi sağlayan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi'nde limit artırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından paylaşılanlara göre 21 Aralık 2023, yani bugün itibarıyla işlem başına ödemelerin üst limiti 50 bin TL'ye yükseltildi. FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin TL'ye kadar işlem yapılabiliyor.

FAST ile para gönderimi sırasında bir limit olmadığı da belirtiliyor. Yani birden çok kez maksimum 50 bin TL göndermek mümkün hale gelmiş durumda.

Son olarak FAST'ın anlık bir ödeme sistemi olduğunu; yani siz ödeme talimatınızı onayladığınız an finansal kuruluşunuzun talimatı FAST'a gönderdiğini ve böylece ödemenizin saniyeler içinde karşı finansal kuruluştaki alıcının hesabına geçtiğini de belirtelim.

Ayrıca 2022'de ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, 2023 yılında FAST sistemine doğrudan katılacağı bilgisi paylaşılmıştı, şu anda birçok banka ve ödeme kuruluşunun bu sistemi kullandığını söylemek mümkün.

Gözde Ulukan - Webrazzi.com