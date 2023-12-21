Kafeciden rüşvet isteyen Emniyet Asayiş Müdürü tutuklandı

Denizli'de bir kafe işletmecisi T.K.'nin, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürü O.Y.'nin kendisinden 230 bin lira rüşvet istediği yönünde ihbar ve şikayette bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılığın talebi ve Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın da üst düzey hassasiyetiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünden (KOM) özel bir ekip teknik ve fiziki takip sürecini başlattı. Yapılan takipler sonucu, ihbarı yapan ve Denizli Asayiş Şube Müdürü O.Y. ile uzun süreden beri irtibatta olduğu anlaşılan kafe sahibi T.K.'nin seri numaraları alınmış paralarla birlikte randevu yerine gitmesi sağlandı.

Suç üstü yakalandı

Bir süre yapılan takibin ardından para teslimatının yapılmasıyla birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Kafe sahibinin verdiği ve polis tarafından seri numaraları alınmış paraların bulunduğu çanta, Asayiş Şube Müdürü O.Y.'nin aracında ele geçirilerek gözaltı işlemi uygulandı.

Kafe işletmecisi T.K.'nin, Asayiş Şube Müdürü O.Y. ile birkaç yıldır tanıştığını, son bir baskın olayından sonra, "Biliyorsun baskın yapan ekipleri geri çektim. İşlerinin yolunda gitmesini istiyorsan 230 bin TL para vermen gerekiyor" diye rüşvet talep ettiğini iddia ederek savcılığa ihbarda bulunması üzerine sürecin başladığı belirtildi.

Suçlamayı reddetti

Öte yandan tamamen bir komploya kurban edildiğini ileri süren Asayiş Şube Müdürü O.Y.'nin ise T.K. adındaki kişiyi uzun süredir tanıdığını, birlikte araç alım satımı işi yaptıklarını, bununla ilgili olarak 230 bin lira alacağı olmasına rağmen uzun süredir vermediğini, bu nedenle de tartıştıklarını ve sert çıktığını, sıkıştırdığı için de parayı ödememek amacıyla kendisine iftira attığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Savcılık, polisle birlikte yürütülen operasyon sonucunda O.Y.'yi tutuklanma talebiyle Denizli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Mahkeme, dosyada bulunan delillerin 'kuvvetli suç şüphesi' içeren somut deliller olduğuna, adli kontrol hükümlerinin uygun olmayacağına, bu nedenle de savcılığın tutuklama talebinin kabulüne karar verdi.