İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi ertelendi

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) paylaşımını alıntılayarak, açıklama yaptı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini bildiren Kacır, "Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

NASA'nın paylaşımında ise şunlar kaydedildi:

"NASA, Axiom ve SpaceX ekipleri, son dönemdeki olumsuz hava koşulları ve SpaceX'in fırlatma planındaki değişiklikler nedeniyle Axiom 3 Misyonu'nu Kennedy Uzay Merkezi'nden 17 Ocak Çarşamba gününden önce fırlatmayı hedeflemiyor."