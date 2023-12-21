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İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini belirterek, "Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 20:28, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 20:42
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İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi ertelendi

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) paylaşımını alıntılayarak, açıklama yaptı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini bildiren Kacır, "Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

NASA'nın paylaşımında ise şunlar kaydedildi:

"NASA, Axiom ve SpaceX ekipleri, son dönemdeki olumsuz hava koşulları ve SpaceX'in fırlatma planındaki değişiklikler nedeniyle Axiom 3 Misyonu'nu Kennedy Uzay Merkezi'nden 17 Ocak Çarşamba gününden önce fırlatmayı hedeflemiyor."

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