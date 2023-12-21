'İstanbul için yerinde dönüşüm projesine benzer bir proje geliyor'

Türkiye'nin birçok noktasından yerel yönetimde tecrübesi olan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları '21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi' programında Turkuvaz Medya Merkezi'nde bir araya geldi. Zirve'de 'Türkiye Yüzyılında Yerel Yönetimler', 'Belediyecilikte Sıfır Atık Yönetimi' gibi konuların konuşulduğu paneller gerçekleştirildi. Gerçekleşen panellerde yerel yönetimde tecrübesi bulunan belediye başkanlarının açıklamalarının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye özel panel oturumu yapıldı.

"Kentsel dönüşüm yasasına çok emek verdik"

Özel panel oturumunda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Cumartesi günü saat 14.00'da nasip olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir programla açıklayacağız. Ama filmin sonunu şimdi söylemeyelim. İnşallah o gün orada açıklayacağız ama birkaç temel başlık var. Birisi daha önce açıklanmış 'Yarısı bizden' kampanyasını et ve kemiğe büründürdük. Ekonomik kurmaylarıyla oturduk. Ne vaat edeceğimizi, insanlara ne söyleyeceğimizi tek tek ayarladık. İkincisi rezerv alanlarda ciddi bir rezerv alan tespitimiz oldu. İlgilileriyle de görüşerek son haline getirmek üzereyiz. Orada yüz binlerce konut yapacağız inşallah. Sonra sosyal konut projelerimiz var. Bir de kentsel dönüşüm yasasına çok emek verdik. Önümüzdeki engelleri kaldırarak yolumuza devam edelim istedik. Kentsel dönüşüme başlayan birçok insana zulmedildi bu memlekete birçok namuslu düzgün işinde gücünde müteahhit batırıldı. Sadece ideolojik kavgalar verildi. Engellendi, bundan da büyük keyif aldılar. İşte onları da hızlandıracak formülleri o gün biraz daha netleştireceğiz derken inşallah biz Cumartesi günü İstanbul'a büyük müjdelerle beraber bismillah diyerek İstanbul depremi hazırlığını başlatmış bulunacağız. Bu çok önemli. O gün bir taraftan temel atmalar olacak. Bir taraftan yıkımlar olacak, sembolik olarak. Bir taraftan da evet siz beni destekleyin, 'Ben binamı yenilerim yaparım' diyenlerin sözleşmeleri imzalanacak. Böyle önemli bir günde bunun için de İstanbul'un depremi hazırlığı noktasında ilk adım gibi olay görüyoruz" dedi.

"İstanbul içinde üç aşağı beş yukarı benzer bir formül geliyor"

Yerinde Dönüşüm projesine benzer bir projenin de İstanbul için hazırlandığını ifade eden Bakan Özhaseki, "O yerinde dönüşümü deprem bölgesiyle ilgili bir proje olarak açıkladık ve de tuttu. Şu ana kadar biraz önce telefonda da kurulmuş bir mekanizma var. Takip ediyorum, bir kişi müracaat etse düşüyor bana, haberim oluyor. Şu anda 251 bin diyor. Yani 251 bin vatandaş diyor ki siz beni devlet olarak destekleyin. Ben evimi yaparım diyor. Biz de onun şartlarını açıkladık. Proje bu, bir ufak tüyo vermiş olayım. İstanbul içinde üç aşağı beş yukarı benzer bir formül geliyor. Orada haliyle biz aradan 10 ay geçti. 10 ay boyunca hükümet olarak yapabildiklerimiz gerek benden önceki bakan arkadaşımın başlattığı gerekse benim devam ettirdiğim veya yeni bir proje olarak ortaya koyduğum çalışmalara gelince birincisi rezerv alanlarda şu anda 207 bin civarında konutun ihalesi yapıldı, devam ediyor. Ama bunlar genellikle şehrin çevrelerinde hazine arazileri üzerine yapabildiğimiz yerler 50 bin kadar köy konutunun ihalelerine çıktık. Bugün bile yolda gelirken şimdi Pazarcık ve Elbistan tarafında yapılan ihalelerin sonuçlandığını söylediler. Köy evlerini çelikten inşa ediyoruz. Çelik karkası olan, içerisinde taş yünüyle, yalıtımı sağlandığı, dışında betopan içinde alçıpan gibi malzemelerin olduğu 50 bin civarında ihalede şimdi böyle yapılıyor. Bir de şehirlerin merkezine başladık biz. Çünkü şehirlerin merkezini önemsiyoruz. Buraları rastgele bırakmayalım. Bir meydan oluşsun. Meydana açılan caddelerde biz o şehrin kendine has özgün mimari tarzını uygulayalım ve doğru diye de 50 bin civarında böyle bir konuta başlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Deprem bölgesinde 550-560 bin civarında konut yapılma planına girmiş oluyor"

Yerinde Dönüşüm Projesi'ne biraz fazla katarak 500 bin civarında konut, işyeri, dağıtılacağını söyleyen Bakan Özhaseki, "300 binden fazla konutun ihalesi yapılmış vaziyette. Şu anda hazır olanlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yılbaşıyla birlikte o tarafa gitmesi. Herhalde o dağıtımlara da başlanmış olacak orada. Bu özellikle tünel kalıp sistemiyle yaptığımız TOKİ'nin konutları, Emlak Konutu yapmış olduğu konutlara bir sene süre veriyoruz. Onlar ne zaman başlamışsa bir sene içinde teslim olacak dağıtacağız zaten. Köy konutları için 8 ay gibi en geç bir süre öngördük. Onları öyle dağıtacağız. Ama bir taraftan da insanlar diyorlar ki ben mahallemden gitmek istemiyorum. Burada benim hatıralarım var. Komşuluk ilişkilerim var ben yerinde evimi yaparım. Ben zeminini hesaplatırım. Sertliğine bakarım. Ona uygun statik, çözümlemeler getiririm. Evimi yaparım, siz beni destekleyin. Bizim de şöyle işimize geliyor. İstediğimiz kadar rezerv alan bulamıyoruz. Evet, yapın. Biz sizi destekleyelim dedik. Bunun için de müracaat vatandaşın sayısı 251 bin. Şu anda yani 250 bin vatandaşı yerinde dönüştürse evini. 300 binden fazla da yeri biz yaptığımıza göre 550-560 bin civarında konut yapılma planına girmiş oluyor. Bazen diyorlar ki 680 bin konut yıkıldı peki öbür taraf ne olacak, evet doğru. 680 bin konut yıkıldı ama bu konutlar içerisinde hak sahipliğine gelindiği zaman AFAD'ın tespit ettiği ve bize bildirdiği ihtilaflı olanları da dahil edersek, iş yeri, ahır, konut, tamamının sayısı 430 bin, bizim yapmak zorunda olduğumuz, vatandaşa borç olarak gördüğümüz sayı, bağımsız birim sayısı 430 bin. Biz yerinde dönüşüm projesiyle de biraz fazla katarak 500 bin civarında dağıtmayı düşünüyoruz. Yani şu hesaplamalarımız içerisinde deprem bölgesinin tamamını karşılayacak bir sayıya ulaşmış oluyoruz diye düşünebiliyorum "dedi.