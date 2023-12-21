İzmir'deki FETÖ operasyonunda 16 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri, FETÖ üyesi şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

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