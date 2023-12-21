İzmir'deki FETÖ operasyonunda 16 kişi yakalandı
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski hakim, öğretmen, polis ve askerlerin bulunduğu belirtildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 21:57, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 22:01
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri, FETÖ üyesi şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.
Ekipler, yürüttükleri çalışmanın ardından örgütün hücre evi olarak kullandığı evlere baskın düzenledi.
Operasyonda 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski hakim, öğretmen, polis ve askerlerin bulunduğu öğrenildi.