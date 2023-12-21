Beşiktaş evinde üst üste 3. kez kaybetti

Siyah-beyazlılar, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan derbisinde seyircisinin önünde 3-1 yenilmişti. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de evinde Club Brugge'e 5-0'lık skorla kaybetmişti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Tüpraş Stadyumu'nda üst üste 3 maçtan da puansız ayrıldı.

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