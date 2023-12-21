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CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu

CHP, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 22:38, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 22:52
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CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı sonrası CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adaylarını açıkladı.

9 KENTİN ADAYLARI AÇIKLANDI

Geçtiğimiz günlerde 227 seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıkladığı adaylar şöyle:

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı : İsmail Soykaya

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü

Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek

Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu

Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammed Rıza Yalçınkaya

Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindir

Kütahya Elif Kahveci

Ardahan Faruk Demir

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