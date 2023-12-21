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Ankara'da emlakçı sahibi intihar etti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde emlakçılık yapan bir kişi, pompalı tüfekle bacağından vurarak kan kaybından hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 23:40, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 23:54
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Ankara'da emlakçı sahibi intihar etti

Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde emlakçılık yapan Yusuf Demir, dükkanın kapısını içeriden kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demir ile müzakere kurmaya çalıştığı esnada şahıs dışarı doğru ateş etti. Bunun üzerine gerekli güvenlik önlemleri alınarak Özel Harekat ekipleri olay yerine çağırıldı.

Özel Harekat ekipleri tarafından işyerinin kilitli giriş kapısını kırılması sonucu içeri giren emniyet ve sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Demir'in intihar sonucu öldüğü tespit edildi. Demir'in bacağına pompalı tüfekle ateş etmesi üzerine kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan Demir'in geçtiğimiz hafta oğlunu askere gönderdiği öğrenilirken polis intiharın nedenini araştırıyor.

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