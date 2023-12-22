Bakan Ersoy 'Türk arkeoloji için tarihinin dönüm noktası' diyerek açıkladı

Bakan Ersoy, kazı çalışmalarının tarihte ilk kez Türk bilim insanlarının başkanlığında yürütüleceğini açıkladı.

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine sunum yaptı.

Turizmde sürdürülebilirlik alanında da Türkiye'yi öncü bir konuma getirdiklerini ifade eden Bakan Ersoy, "Türkiye, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile hükümet nezdinde anlaşma yapan ilk ülke olmuştur. Konsey tarafından tanınmış olan 'Sürdürülebilir Turizm Programı'mız kapsamında yıl sonu itibari ile 10 binden fazla tesis belge almış olacak. Hedefimiz, yeni sezona kadar ülkemizdeki bütün konaklama tesislerinin "Sürdürülebilir Turizm Belgesi"ne sahip olmasıdır. Artık Türkiye; konaklama sektörüyle, sürdürülebilir turizm uygulamalarında bütün dünyanın örnek aldığı bir ülkedir" açıklamasında bulundu.

"Türkiye üçüncü kez Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçilme başarısını gösterdi"

Anadolu topraklarının medeniyet mirasını korumanın sorumlulukları olduğunu ifade eden Ersoy, "Bu hususta yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemize yine ilkleri yaşattık. Hem Ankara, Gordion Antik Kenti ile ilk kez UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş oldu, hem de camiler bağlamında dünyanın ilk seri varlığı olarak 'Anadolu'nun Ortaçağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri' Dünya Miras Listesi'ndeki yerini aldı. Yine yürüttüğümüz etkin çalışmalar neticesinde ülkemiz üçüncü kez Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçilme başarısını göstermiştir. Böylece Türkiye, Dünya Miras Listesi adaylıkları ile ilgili karar alma sürecinde Komite'nin diğer üyeleri ile birlikte dört yıl boyunca söz sahibi olacaktır.

"Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz"

Bakan Ersoy, kazı çalışmalarını, ayırdıkları büyük bütçelerle desteklediklerini belirterek, "Bu benzersiz başarı böyle yakalandı. Ve neticede hem 'Kazıların Yıl Boyuna Yayılması Projesi'nde hem de bütçe ve lojistikte geldiğimiz nokta, "Geleceğe Miras" projesini gerçekleştirmek için hazır olduğumuzu bizlere gösterdi. Bu projeyle, son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Bu, yürütülen çalışmalarda yıl başına 15 katlık artış demektir" açıklamasında bulundu.

"Kazı çalışmaları tarihimizde ilk kez Türk bilim insanlarının başkanlığında yürütülecek"

Efes ve Hierapolis'in yanı sıra Bergama, Afrodisias, Sardes, Sagalassos, Hattuşa gibi çalışmaların yabancı bilim heyetleri tarafından yürütüldüğü 18 kazı alanımızda da "Geleceğe Miras" projesi çalışması başlatacaklarını dile getiren Bakan Ersoy, "Söz konusu proje kapsamında yakaladığımız bir büyük başarıyı da bu kürsüden tarihe not düşmek isterim. 'Geleceğe Miras'ın ikinci aşamasında, yabancı heyetler tarafından yürütülen kazı çalışmalarımızı da projeye dahil ettik. Şimdi bu kazılarda koordinasyonu sağlamak üzere Türk bilim insanlarından birer 'koordinatör kazı başkanı' atayarak çalışmalarımızın ivmesini artıracağız. Yaklaşık 160 yıl önce yabancı heyetlerin liderliğinde başlayan kazı çalışmalarının tamamı, tarihimizde ilk kez Türk bilim insanlarının başkanlığı ve koordinatörlüğü altında yürütülecektir. Bu, Türk arkeoloji tarihinin dönüm noktasıdır. İnşallah bundan sonra da bu toprakların medeniyet mirasına onun varisi olan bizler sahip çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Turizm gelirlerinde 2028 hedefimiz olan 100 milyar dolara emin adımlarla ilerlemekteyiz"

Uygulanan doğru stratejiler ile turizm sektörünün krizlere daha bağışıklı ve dayanıklı hale geldiğini belirten Bakan Ersoy, "2022'de bir önceki yıla göre yüzde 71 artış sağlayarak, toplamda 51,4 milyon ziyaretçi ağırlamıştık. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise toplam 52,7 milyon ziyaretçi seviyesine ulaştık. Turizm gelirlerimizi de artırmayı sürdürüyoruz. 2017 sonunda 65 dolar olan kişi başı gecelik gelir, yüzde 55'lik bir artış göstermiş ve 2023 yılında 100 dolara yükselmiştir. İlk 9 ayda yakaladığımız 42 milyar dolarlık turizm gelirlerimiz de Orta Vadeli Plan hedefimiz olan 55,6 milyar dolar ile uyumlu şekilde gitmektedir. 2028 hedefimiz olan 100 milyar dolara, devlet ve sektör omuz omuza vererek, emin adımlarla ilerlemekteyiz" diye konuştu.

"5 yıl içerisinde bütün eserlerimiz kimliklendirilecek"

Müzecilikte 'Müze Ulusal Envanter Sistemi' dönemi başladığını söyleyen Bakan Ersoy, "Geliştirdiğimiz ve UNESCO tarafından da diğer ülkelere örnek gösterilen bu proje ile artık eserlerin belgelenmesi ve takibi dijital ortamda yürütülebilmektedir. Halihazırda 735 bin eser sisteme dahil edilmiş olup, 4 yıl içinde eserlerimizin tamamını dijital ortama aktarmış olacağız. Bir diğer teknolojik devrimi de 'Tarihi Eserlerin Güvenliği İçin Kimliklendirme Projesi' ile gerçekleştirdik. Müzelerimizin teşhirinde bulunan eserlerin yüzde 82'si için kimliklendirme yapılmıştır. 5 yıl içerisinde bütün eserlerimiz için bu süreç tamamlanmış olacak" bilgilerini paylaştı.

"Yurt dışından getirilen toplam eser sayısını da 12 bin 119"

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı" kurulduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, 12 ülke ile kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında ikili anlaşma imzaladıklarını belirtti. Bu çalışmalar neticesinde 2023 yılında toplam 3 bin 59 eserin yurt dışından ait Türkiye'ye getirildiğini sözlerine ekledi. Bakan Ersoy, 2002-2023 yılları arasında yurt dışından getirilen toplam eser sayısını da 12 bin 119 olduğunu açıkladı.

"Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kayıtlı sanatçı sayımız da 5 bin 975'e yükselmiştir"

Bakanlık olarak 2023 hedeflerimizi gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Ersoy, "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde kayıtlı unsur sayımızı 30'a yükselttik. Türkiye artık bu listeye en çok unsur kaydettiren ikinci ülke konumuna gelmiştir. 81 ilimizde yer alan Somut Olmayan 326 Kültürel Miras unsurumuz ulusal envantere kaydedilmiştir. Ayrıca, envantere bugüne kadar 92 Yaşayan İnsan Hazinemiz kaydedilmiştir. Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kayıtlı sanatçı sayımız da 5 bin 975'e yükselmiştir" açıklamasında bulundu.