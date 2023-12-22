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Emekliye sosyal destek! Ucuz tatil ve seyahat hakkı geliyor

16 milyon emekli vatandaş açıklanacak yeni zam oranını beklerken, hükümetten 65 yaşını dolduranlara yeni bir müjde geliyor. Mahalli seçimlerin ardından hayata geçirilecek olan uygulama ile 65 yaş üstü emeklilere "indirimli özel kart" verilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 08:36, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 08:48
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Emekliye sosyal destek! Ucuz tatil ve seyahat hakkı geliyor

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre: Yaklaşık 16 milyon emekli, maaşlarına yapılacak zam oranını beklerken, hükümet emeklilerin hayat kalitesini yükseltmek için bazı yeni uygulamaları devreye almayı planlıyor. Emeklilerin seyahat, sağlık, tatil ve kültürel faaliyetlerden indirimli yararlanmasını içerecek yeni projenin yerel seçimlerden sonra hayata geçirileceği belirtiliyor.

AK Parti'nin yerel seçim beyannamesinde de yer alması beklenen yeni proje kapsamında, 65 yaşını dolduran emekli vatandaşlara özel bir kart verilecek. Bu kartın sahiplerine şehirler arası yolculuklarda otobüs, tren ve uçak ücretlerinde indirim uygulanması, sinema, tiyatro ve müze gibi kültürel faaliyetlerin yanı sıra ucuz tatil yapabilmeleri gibi imkanların verilmesi gündeme gelecek.

FATURA ÖDEMELERİNDE İNDİRİM KOLAYLIĞI

Ayrıca kart ile elektrik, su ve telefon faturası ödemelerinde indirim kolaylığı sağlanması planlanıyor. Halihazırda bazı özel bankalar bu uygulamayı yürütüyor. Bunun yanı sıra, özel huzurevlerinde kalan ve son dönemlerde artan fiyatlardan şikayetçi olan emekli vatandaşlar için de çözümler üretilecek. Verilecek kart ile anlaşma sağlanan huzurevlerinde yaşlı vatandaşlara indirim kolaylığı sağlanması planlanıyor. Proje hayata geçerse birden çok bakanlık ile iş birliği kapsamında uygulamaya konması öngörülüyor.

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