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Erdoğan, İstanbul için renk vermiyor!

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis'te ve AK Parti Genel Merkezinin koridorlarında neredeyse tek gündem maddesi, İstanbul adayının kim olacağı. Yapılan temayülde kamuoyundaki isimlerin hiçbirinin diğerine göre 'açık ara' bir fark atmadığı belirtiliyor

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 08:59, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 10:33
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Erdoğan, İstanbul için renk vermiyor!

Türkiye Gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre: Yerel seçimler için takvimini netleştiren AK Parti'de bir yandan kampanya hazırlıkları sürerken, bir yandan başta İstanbul olmak üzere belediye başkan adayları üzerinde yoğun bir kulis faaliyeti yürütülüyor. Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis'te ve AK Parti Genel Merkezinin koridorlarında neredeyse tek gündem maddesi, İstanbul adayının kim olacağı.

İstanbul temayülünde kamuoyundaki isimlerin hiçbirinin diğerine göre 'açık ara' bir fark atmadığı da belirtiliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın 'Çok özel bir durum olmadıkça milletvekillerinden belediye başkan adayı yapmayacaklarını' söylemesine rağmen, bu kuralın İstanbul için bozulacağı yüksek ihtimal olarak görülüyor.

ERDOĞAN RENK VERMİYOR

AK Parti'de eski bakan Murat Kurum'un İstanbul adayı olarak gösterilmesini isteyenlerin yanı sıra, bazı ilçe belediye başkanlarının büyükşehir adaylığı için kulis yapanlar bulunuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da adaylığı konusundaki değerlendirmelerin arttığı AK Parti'de, kurmaylar, Erdoğan'ın özellikle İstanbul adayı konusunda 'renk vermediğine' dikkat çekiyor.

AK Parti kaynakları, 2019 seçimlerinde de Binali Yıldırım'ın adaylığı neredeyse kesin olmasına rağmen Cumhurbaşkanı'nın son ana kadar beklediğini hatırlatarak "Burada da aynı tavrı sergiliyor. Çünkü İstanbul'u çok önemsiyor ve en küçük bir hatanın yapılmasını istemiyor. İstanbul'la ilgili elinde çok sayıda veri ve rapor var. Bunlar da yeterli gelmiyor, isim isim özel anketler yaptırıyor, görüşmeler gerçekleştiriyor. Seçimi kiminle kazanacaksak, o isim üzerinde karar kılınır. Bu nedenle birçok kişi Murat Kurum veya başka bir arkadaşı beklerken, bakarsınız son dakika sürprizi ile Ali Yerlikaya veya başka bir isim açıklanır" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti kurmayları İstanbul anketlerinde Yerlikaya'nın isminin Kurum'un önünde çıktığına da dikkat çekiyor. Bu arada, Cumhurbaşkanı'nın 'güvendiği ve yakın olduğu' iş dünyasından bazı isimlerle ve farklı kesimlerle de İstanbul adayı üzerinde istişare yaptığı öğrenildi. Erdoğan'ın görüştüğü bazı iş adamlarının Kurum'un adaylığının daha doğru olacağı yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

ANKARA, ANTALYA, İZMİR..

Öte yandan, AK Parti'de tüm konuşmalar İstanbul adayı üzerine yapılmasına rağmen, Ankara, Antalya ve İzmir konusunda da kulis faaliyeti yürütülüyor. AK Parti'de bir görüşe göre Antalya'da eski Başkan Menderes Türel'in adaylığı kesin. Menderes Türel de neredeyse seçim çalışmalarına başlamış gibi görüntü veriyor. Son olarak, 'Sevenler kavuşunca Antalya ne güzel' şeklinde sosyal medyadan paylaşımlar yapması, Türel'in adaylığının kesinleştiği yorumlarına neden oldu. Ancak, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de Cumhurbaşkanı'nın radarında olduğu belirtiliyor. Ankara'da Turgut Altınok ve Veysel Tiryaki'nin ismi ön plana çıkarken, İzmir için eski bakan Bekir Pakdemirli ile halen Düzce Belediye Başkanı olan eski bakanlardan Faruk Özlü'nün ismi konuşuluyor. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ismi de İzmir için uzun zamandır kulislerde dillendiriliyor.

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