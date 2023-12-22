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Yeni müfredatta 'bütünleşik eğitim modeli' esas alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren geçerli olacak yeni müfredatı ay sonuna kadar açıklayacak. Yeni müfredatta, 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Buna göre, öğrencilerin akademik başarıları, sosyal becerileriyle desteklenecek. Bireyselleştirilmiş öğretim modeli de uygulanacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 09:54, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 09:55
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Yeni müfredatta 'bütünleşik eğitim modeli' esas alınacak

Sloganı, 'iyi insan yetiştirmek' olacak yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak başlayacak.

Müfredat, ilk etapta okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda uygulanacak.

Yeni müfredatta öğrencinin becerisine odaklanılacak. Gündelik hayatta karşılığı olmayan kavram ve bilgiler müfredatta yer almayacak.

Yeni müfredatla bireyselleştirilmiş öğretim modeline geçilecek.

SODİMER Başkanı Levent Eraslan, "Burada öğrenme süreçleri zayıf olan çocukların zenginleştirilmesi, daha yüksek potansiyeli olan çocukların geliştirilmesi amaçlanmış. Topyekün değil, bireysel eksenli bir öğrenme modeli planlanmakta." dedi.

Bireyselleştirilmiş öğretim modelinde, öğretmenler öğrencilerin seviyesini tespit edecek.

Destekleme yöntemleri, öğrencinin durumuna göre kullanılacak.

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