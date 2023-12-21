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6 Şubat depremlerinde gönüllü çalışan aşçılar ödüllendirildi

6 Şubat depremleri sonrası Hatay'da görev yapan kamu aşçıları ile gönüllü vatandaşlara, Ankara'da düzenlenen bit törenle şilt ve başarı belgesi verildi. Etkinliğe sivil toplum kuruluşlarından pek çok isim katıldı.

Haber Giriş : 21 Aralık 2023 16:06, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 09:57
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6 Şubat depremlerinde gönüllü çalışan aşçılar ödüllendirildi

Balgat'ta gerçekleştirilen etkinliğe sivil toplum kuruluşları ile akademi dünyasından pek çok isim katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Savdes-Sen Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da sahra mutfağı kurmak suretiyle, cansiperane görev yapan, oradaki depremzede kardeşlerimize destek olan kamu aşçılarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"ÖRNEK OLDUNUZ"

Cengiz şöyle devam etti:

"Emekleriniz büyük, geldik gördük. 1 günü sizlerle beraber geçirdik. Heyecanınıza şahit olduk. Yapılan tüm çabalar, emekler çok önemli. Orada günde 8 bin kişiye yemek çıkarabilmek son derece kıymetliydi. Bunun sevabı sizler için yeter de artar diye düşünüyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Türk milletinin böyle bir felakette nasıl bir araya geldiğini gösterdiniz, örnek oldunuz. İyi ki varsınız"

GÜNLERCE MÜCADELE VERİLDİ

Başkan Cengiz'in ardından katılımcılar seslenen Kamu Aşçıları Derneği Başkanı Serkan Çetinöz ise şöyle konuştu:

"Antakya'da pek çok şey yaptık, Bizimle gelen herkesin bir hikayesi var. Savdes-Sen ailesine verdikleri destek için teşekkür ederiz. Sivil toplum kuruluşlarının beraber hareket ettiğini gösterdik. Ne yapacağımızı bilmeden yola çıktık. Günlerce mücadele verdik. Sahada biraz sert davranmış olabilirim, tüm arkadaşlarım hakkını helal etsin. Rabb'im bir daha böyle bir şeyi ülkemize göstermesin"

GÖNÜLLÜ ÇALIŞAN VURGUSU

Savdes-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sağlam gönüllü çalışanlara teşekkür etti ve, "Herhangi bir davet ve çağrı olmadan, sınırlı imkanlarla günlerce çalışıldı. Gece gündüze katılıp bir nefes olmak için gönüllülük esasına göre mücadele verildi. Arkadaşlarımız, arama kurtarma ekiplerine destek vermek için bizleri yalnız bırakmadılar. Bölgede bize lojistik destek sağlayan, gıda ve malzeme tedariğinde yardım eden Cihan Akdoğan ve ekibine ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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