İYİ Parti'de görevden almalar sürüyor

İyi Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını bildirdi.

Yıldırım, dün yaptığı açıklamada, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının da görevden alındığını duyurmuştu.