Köprüden atlamak isteyen çifti polis ikna etti

Cizre'de dün gece yaşanan olayda iddialara göre ailevi sorunları olan ve ismi öğrenilemeyen karı koca köprüye çıkıp intihar etmek istedi. Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler karı kocayı ikna etmeye çalıştı. Polisin yoğun uğraşları sonucu köprüye çıkan çift ikna edilerek köprüden indirildi.

Köprüden indirilen karı koca sağlık kontrolü için Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.