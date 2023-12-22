Merkez Bankası 17 yılın ardından TL depo ihalesi açtı

TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla söz konusu ihaleleri açarken, TL depo ihaleleri böylece yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmış oldu.

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