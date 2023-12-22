Adıyaman'da zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı
Adıyaman'da kırsal alanda devriye görevi yapan zırhlı araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 uzman çavuş yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 11:27, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 11:28
Adıyaman'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 uzman çavuş yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kömür beldesinde meydana geldi. Kırsal alanda devriye görevi yapan zırhlı araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan uzman çavuşlar Mehmet D., Emir Can K. ve Ramazan E. yaralandı.
Yaralı askerler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.