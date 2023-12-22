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Uyuşturucu satan şüpheli anne babasının şikayetiyle tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, anne ve babasının şikayetiyle tutuklanan sanık hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 11:33, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 11:35
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Uyuşturucu satan şüpheli anne babasının şikayetiyle tutuklandı

İlçenin Kiremithane Mahallesi'ndeki anne ve babasının evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 Haziran'da tutuklanan H.T. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kiremithane Mahallesi'nde gece vakti sanığın odasındaki yatağının altına gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişilere satarken polis tarafından yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın bulunduğu odada yapılan aramada 42 gram THC ihtiva eden yeşil renkli tohum, 12,6 gram esrar maddesi, 22 şeffaf poşet içinde 66 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Anne ve babası oğullarından şikayetçi oldu

İddianamede sanığın anne ve babasının müşteki sıfatıyla beyanlarına da yer verildi.

Sanığın babası M.T. iddianamedeki ifadesinde, uyuşturucu madde kullanan oğlunu bu konuda çok kez uyardığını belirterek, şunları anlattı:

"Evimize uyuşturucu almak için gelen ve gidenler oluyordu. Oğlum H.T'nin evimize gelen tanımadığım kimselere uyuşturucu madde verdiğini gördüm. Ben çalışıyordum. Hiçbir baba kendi evladının kötülüğünü asla istemez. Oğlum için bizzat çok mücadele ettim. Oğlum için çalıştım, çabaladım, H.T'yi evlendirdim. İşe girmesini sağladım. Kendisi güvenlik görevlisi olarak çalışmaktaydı. Oğlum için elimden gelen her şeyi yaptım."

Sanığın annesi N.T. de iddianamedeki ifadesinde, uyarılarına rağmen oğlunun kendi evlerinde çok rahat hareket ettiğini belirtti.

Oğlunun odasına sadece yemek vermek için girebildiğini ifade eden anne, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu almak için sürekli evimize gelip gidenler oluyordu. Artık uyuşturucu almaya gelenler oğlumun bulunduğu odanın penceresinden girip çıkıyorlardı. H.T. bizim kendi odasına girip çıkmamızı dahi kesinlikle istemiyordu. Hatta ben sadece odasına yemeğini bırakabiliyordum. Ben oğlumun odasından çıkan kişilerin elinde sürekli poşet görüyordum. Bir anne için evladını bu şekilde görmek oldukça acı bir durumdur. Oğlum evlendikten sonra haliyle evlerimiz ayrıldı. Fakat bir süre sonra oğlum eşiyle problemler yaşamaya başladı. Eşiyle sorun yaşaması üzerine H.T. bizim eve tekrar yerleşti."

İddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı, odasında ayrıca uyuşturucuyu paketlemede kullanılan kilitli poşetler ele geçirildiği belirtilerek, H.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Anne ve babasını beyanlarını kabul etmeyen ve uyuşturucu kullanıcısı olduğunu öne süren tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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