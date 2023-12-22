Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

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