Kadıköy Belediyesi'ne haciz

Kadıköy Belediyesi tarafından Fikirtepe Mahallesinde 2015 yılında 175 metrekare arsanın Düzenleme Ortaklık Payı yapılarak 43 metrekarelik bölümü kamulaştırıldı. Belediye 2015 yılında 250 bin lira olan kamulaştırma bedelini ödememesinin ardından olay mahkemeye taşındı. Mahkeme davacıyı haklı buldu ancak davacı bu süreçte hayatını kaybetti. Davacının hayatını kaybetmesinin ardından mirasçıları davaya dahil oldu. Kadıköy Belediyesi kamulaştırma bedelini 2018 yılındaki miktar üzerinden ödemek istedi. Davacı taraf ise aradaki zaman kaybının hak mağduriyetine neden olacağı gerekçesiyle 750 bin liranın ödenmesini talep etti. Kadıköy Belediyesi'nin bu miktarı ödememesi nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Belediyeden alınan klima, televizyon, 12 adet masa ve sandalyeleri 2 kamyona yüklenerek ihale yolu ile satılmak üzere yediemin deposuna götürüldü.

"2018 YILINDA BU YANA İLAM KONUSU TAHSİL EDİLEMEDİ"

2015 yılında yapılan kamulaştırmanın 2018 yılında icraya konulduğunu belirten Avukat Zekeriya Öge, "2015 yılına ilişkin bir kamulaştırma konusunda mahkeme ilamı 2018 yılında icraya konuldu. 2018 yılında bu yana ilam konusu tahsil edilemedi. Bugün de icra müdürlüğü vasıtasıyla alacağı tahsil için Kadıköy Belediyesine geldik. Tahsil edilmeyen alacak için Hukuk İşleri Müdürlüğü ile görüşüldü. Hukuk İşleri Müdürlüğü sadece 2018 yılına ilişkin alacak miktarını ödeyebileceklerini söylediler. Bizde dava tarihi olan 2015'ten bu yana 8 senelik hak kaybının mağduriyete sebebiyet vermemesi için teklifi reddettik. Bununla birlikte alacağı tahsil edemediğimiz için haciz ve muhafaza işlemlerini gerçekleştirdik. İcra Müdürlüğü vasıtasıyla muhafaza işlemleri de yapıldı. Birazdan muhafaza altına alınan eşyalar ihale yoluyla satılmak üzere yediemin deposuna kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

"ARSA SAHİBİ ALACAĞINI TAHSİL EDEMEDEN VEFAT ETTİ"

Avukat Zekeriya Öge, "Kamulaştırma konusu 2013 yılına dayanıyor. Arsa sahibi bir kişiydi ama arsa sahibi alacağını tahsil edemeden vefat etti. Ondan sonra mirasçılar hem davayı takip etti. Hem de icraya dahil oldular. Şuan 5 mirasçı takibini yapıyor. 2015 yılına ilişkin alacak konusu 280 bin lira, mahkeme ilamıyla birlikte bu miktar 400 kusur bin liraya yükseldi. O günden bu güne alacak konusu 700 bin lirayı geçti. Bu alacağı tahsil edemediğimiz için şu an bu miktarı tahsil etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"BU HUKUKA AYKIRI BİR İŞLEMDİ"

Kadıköy Belediyesi adına haciz işlemi ile ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Adem Çoban, "20 Aralık 2023 tarihinde daha önce kesinleşmiş bir alacak dosyasından dolayı alacaklı vekilleri icra marifeti ile 8 avukatla birlikte belediyemizin hizmet binasına gelerek haciz ve muhafaza talebinde bulundular. Biz gelen arkadaşlara burasının bir kamu binası olduğu, burada kullanılan bütün taşınırların kamu hizmetinde kullanıldığı ve haczedilmeyeceğini hem memur arkadaşlara hem avukat arkadaşlara beyan etmemize rağmen ısrarla bir anlamda daha önceden de niyetlerini açık etmişler, yediemin hazır edilmiş, araç ve gereçleri hazır etmişler. Bütün bu itirazlara rağmen yasaya aykırı biçimde bir kısım mobilya malzemeleri bütün katları dolaşarak muhafaza işlemini gerçekleştirdiler. Bu hukuka aykırı bir işlemdi. Biz bu işlemin hukuksuz olduğu iddiasıyla İstanbul Anadolu İcra Hukuk Mahkemesine dava açtık. Bu konuda lehimize verilen çok sayıda karar var. Gelen vatandaşlar alacağı tahsil etmekten ziyade bir anlamda belediye ve yönetimi zorda bırakmak amacını güden davranışlar içerisindeydi. Hacizle ilgili süreç bu şekilde sona erdi. Şikayetimiz devam ediyor" dedi.

150 BİN LİRA İCRA İÇİN 60 BİN LİRA MASRAF YAPILDI

Adem Çoban açıklamanın devamında, "150 bin liralık malı haczetmek için 60 bin lira masraf yapmak zorunda kalıyorsunuz. Haczedilen mallarla harcanan masrafı kıyasladığımızda niyet açık. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu haczin konusu ise kamulaştırmadan kaynaklı belediyemize açılan ve diğer belediyelere karşı açılan birçok dava var. Aşağı yukarı güncel bakiye 1 milyar liraya yakındır. Bunlar kamulaştırma kanuna göre sıraya koyarak ödeniyor. Her belediye kendi bütçesinden yüzde 2-4 arasında bir oran ayırarak, sıraya koyuyor ve bu şekilde ödeme gerçekleşiyor. Tabi bunlarda zaman aldığı için vatandaşta haklı olarak tepki doğuyor ama belediyenin de gelirleri sınırlı" ifadelerini kullandı.