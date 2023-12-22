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Aile Bakanı Göktaş, kadın girişimcilerle bir araya geldi

"Kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımı ve iş gücü piyasasının değişen dinamikleri doğrultusunda ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 14:04, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 14:06
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Aile Bakanı Göktaş, kadın girişimcilerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımı ve iş gücü piyasasının değişen dinamikleri doğrultusunda ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacağız." dedi.

Göktaş, Valilik ve Belediye ziyaretlerinin ardından kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Elazığ Belediyesi Hayme Ana Üreten Kadınlar Çarşısı'nı ziyaret eden Bakan Göktaş, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde kadın girişimcilerle buluştu.

Kadın girişimcilerin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Göktaş, ziyaret ettiği her ilde kadın girişimcilerle bir araya geldiğini belirtti.

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi ile kadınlara ürün geliştirme ve gıda güvenliği konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti verdiklerini ifade eden Göktaş, "Kooperatifler yoluyla kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağladık. Bu kapsamda 1008 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk." diye konuştu.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile de 11 ilde kadınların ihtiyaçlarına göre eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttüklerini dile getiren Göktaş, "Kadınların, Türkiye'nin her yerinde iş, staj ve eğitime ulaşmalarına destek oluyoruz." dedi.

- "Kadın istihdamını güçlendireceğiz"

Kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımının önemini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadının Güçlenmesi 2. Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımı ve iş gücü piyasasının değişen dinamikleri doğrultusunda ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacağız. Mühendislik, bilişim teknolojileri ve imalat gibi katma değeri yüksek olan alanlarda kadın istihdamını güçlendireceğiz. Kadın girişimcilerin çalışma yaşamında aktif olmaları, toplumdaki konumlarını güçlendirir, toplumların gelişmişlik düzeyini etkiler ve gelir dağılımındaki adaletsizliği önlemeye katkı sağlar."

İş gücü piyasası ve çalışma hayatını düzenleyen kanunlarda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadın istihdamının desteklenmesi, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması amacıyla önemli değişiklikler yapıldığını dile getiren Göktaş, gençlere ve kadınlara yönelik eğitim olanaklarını çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bakan Göktaş, kadın girişimcilerin taleplerini dinleyerek, karşılanmasına yönelik talimatlar verdi.

Öte yandan Göktaş, 2016'da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın ailesini de ziyaret etti.

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