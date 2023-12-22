Meral Akşener'den Can Atalay açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından, AYM'nin tutuklu milletvekili Can Atalay'la ilgili ikinci kez hak ihlali kararı vermesine ilişkin açıklamada bulundu.

''İSTANBUL 13'ÜNCÜ AĞIR CEZA MAHKEMESİ, GEREĞİNİ YAPMALIDIR''

Akşener, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Anayasa'nın uygulanmasından sorumlu kurumlarımız yine bir tarihi sınavla karşı karşıya. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay davası ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı vererek, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne de bu kararın gereğini yapmaya hükmetti. Alınan bu yeni karar, devletin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için bir fırsattır. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak, bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhal çözülmelidir.

Gelin, Türk Milleti'nin vicdanının, hakkının ve hukukunun yanında durun. Ülkemizde zaten sorunlu olan hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti uygulamalarını daha fazla yıpratmayın. Anayasa'da ve mevzuatta dahi kaynağı bulunmayan bir uygulamayla, devlet organları arasında çatışmaya yol açacak olan bu krizi daha fazla derinleştirmeyin. Milletimizi de suni gündemlerle ve krizlerle daha fazla meşgul etmeyin.''