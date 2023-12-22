Turistlerden zorla yüksek hesap alan şüphelilere operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Beyoğlu İstiklal Caddesi ve yakınlarındaki 5 eğlence mekanında "tercüman-hanutçu" olarak çalışan kişilerin, "adres sorma", "fotoğraf çektirme" bahanesiyle turistleri bu iş yerlerine götürdükleri belirlendi.

Burada haksız yere yüksek hesap istenen mağdurların itiraz etmeleri durumunda, iş yeriyle yasal bağı olmayan, görevleri masalardan yüksek hesap almak olan "masa müdürleri"nin gelerek turistleri korkuttukları tespit edildi.

Direnen mağdurları darbedip zorla paralarını aldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 68'i yakalandı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 17'sinin cezaevinde, 4'ünün ise yurt dışında bulunduğu belirlenirken diğer 51 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin Beyoğlu'ndaki 5 mekanda 93'ü yabancı uyruklu 133 mağdura yönelik yağma eylemini gerçekleştirdikleri bildirildi.