Öğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdi
Nevşehir'de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasındaki maçta öğrenciler tekmeli sopalı kavga etti. 2 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerden biri "Kanımız aktı ağabey" diyerek tepki gösterdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 16:23, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 16:34
Nevşehir'de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında Avanos Anadolu
Lisesi ile Altınyıldız Koleji Nevşehir Gençlik Spor 3 nolu çim sahada karşılaştı.
Altınyıldız Koleji'nin 2-0 önde götürdüğü maçın 89. dakikasında kavga çıktı.
Teknik direktörlerin de karıştığı kavgada, öğrenciler tekme ve sopalarla birbirine
girdi. Statta bulunan polislerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, 2 öğrenci
yaralandı. Kafasına aldığı darbeyle yaralanan öğrenci, "kanımız aktı ağabey"
diyerek tepki gösterdi.
Kavgaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola gitti.