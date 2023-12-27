Okul süresini borçlanmak veya isteğe bağlı iştirakçilik fayda sağlar mı?

Soru : Merhabalar kolay gelsin. 2008 Haziran ayında memuriyete başlamış polisim. Emeklilik konusunda mümkünse bilgi almak istiyorum. Mesleğime devam etmek istemiyorum. Emeklilik açısından,

- İstifa ettiğim zaman haklarım (silah, pasaport, sağlık sigortası) yanar mı?

- 9000 prim gününü öne çekmesi açısından, polis okulunu yaklaşık 100bin? ücret ödeyerek memuriyetten saydırmak mantıklı mı?

- İstifa sonrası isteğe bağlı iştirakçi olarak dışardan prim ödemeye devam etmek mantıklı mı ?

Mümkün olursa cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

1- Okul süresinin borçlanılması konusu:

2008 yılı Haziran ayında polis memuru olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Emniyet Hizmetlerinde görev yapanlar için geçmiş tarihteki okul sürelerinin memurluk, dolayısıyla hizmet olarak kabul edilmesi, ilk defa 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri ile getirilmiş bir uygulamadır, yani borçlanılarak hizmet sayılması sadece 2008 yılı Ekim ayından sonraya özel bir durumdur. 5434'te böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Bu durumda, Okul süresini borçlanmak sadece kişilerin hizmet sürelerinin artmasına imkan veren bir durum olmaktadır. Dolayısıyla, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra memurluğa başlamış kişilerin emeklilik yaşlarının 60 yaşlarını dolduracağı tarih olduğundan, okul süresini borçlanmak bu yaş tarihini değiştirmemektedir.

Bu nedenle, bu düşüncede olanların okul sürelerini borçlanmalarının sadece hizmet süresini artıracağı, başka bir fayda sağlamayacağını bilmelerinde fayda olacağını değerlendirmekteyiz.

Esasen, 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde belirlenmiş olan polis memurlarının azami çalışabilecekleri yaş haddi 55 olduğundan 60 yaş dolumundan önce 55 yaş haddinden zorunlu emekli olunmaktadır. 55 yaş haddinden emeklilik mutlaka polis mesleğini yaparken tamamlanması gereken yaş olup, istifa ettikten sonra 55 yaş nedeniyle emeklilik mümkün olmamaktadır.

Yine, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra Polis memurluğuna başlayanların yıpranma payları 3 yılı geçmemek üzere yarısı yaş grubundan indirilmektedir. Dolayısıyla 60 yaş grubundan 3 yıl indirildiğinde 57 yaş olmakta, bu yaş da zaten 55 yaşından yukarıda olduğundan bir fayda sağlamamakta, sadece hizmet süresi toplamına yıpranma payının tamamı (4 yıl, 5 yıl ne kadar yararlanmışsa) hizmet olarak eklenmektedir. Yani, yıpranma payında 3 yıl sınırı yaş grubundan indirilmeyle ilgilidir, hizmet olarak kabul edilmede bu sınır yoktur.

Polislerin azami çalışabilecekleri yaş haddi olan 55 yaşından 3 yıl yıpranma payı indirilmemektedir. Bu yaş azami çalışabilecekleri yaş haddini belirler, yaş grubunu belirlemez.

Ancak, tüm bunlar sizin durumunuzu etkilemeyeceğinden, polis memuru olarak 55 yaşınıza kadar görev yapmanız gerektiğini ve bu yaş haddinizin dolumundan önce emekli olamayacağınızı, sonuç bağlamında borçlanma yapmanızın sadece 25 hizmet yılınızı daha önce tamamlamanıza yarar sağlayacağı, emeklilik yaş grubunuza bir yarar sağlamayacağını değerlendirmekteyiz.

Yine de, borçlanma yapma düşünceniz olduğunda, Sosyal Güvenlik Kurumundan ön bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.

2- İsteğe bağlı iştirakçilik konusu:

İsteğe bağlı iştirakçilik konusu 5434 e tabi olanlarla ilgili konu olup, memurluktan ayrıldıktan sonra SGK ile yine memuriyet ile ilişkisinin devam ettirilmesi şeklidir.

İsteğe bağlı iştirakçilik şartlarından 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar yararlanır ve bu sistemden en az fiili olarak 10 tam yıl memurluk hizmeti olanların görevlerinden istifa etmek suretiyle ayrıldıktan sonra en az 6 ay içinde SGK na müracaat edenler yararlanmaktadırlar.

Bu sistemden yararlanan memur emeklilik hizmet ve yaş şartını yerine getirirse yine memur statüsünden emekli olabilmektedir.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra memurluğa başlamış olan memurların emeklilik koşulları genel olarak 25 yıl hizmet + 60 yaşın doldurulması ile mümkündür. Polis memurları için ise 25 yıl hizmet (yıpranma payı dahil) + zorunlu yaş haddi olan 55 yaş şeklindedir. Dolayısıyla isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanmak kişilerin tercihine bağlı bir durum olduğunu söyleyebiliriz.

İsteğe bağlı iştirakçilik, genelde 20 veya 25 hizmet yıllarını tamamladıktan sonra memurluktan ayrılıp emeklilik yaşını hiçbir şekilde zorunlu bir işyerinde çalışmadan bekleyenlerin tercih ettiği bir durumdur. Bazı durumlarda da hizmet süresini tamamlanacak süre kadar isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanıp bu hizmet süresini tamamladıktan sonra ayrılıp emeklilik yaşını bekleyenlerin de tercih ettiği bir konudur.

İsteğe bağlı iştirakçilik, kişinin intibakı esas alınarak SGK prim kesintilerini, yani hem Kurum karşılığı olan % 20, hem de kişi kesintisi olan % 16 ve de % 12 Sağlık kesintisi tutarlarını her ay SGK ya ödemek suretiyle yararlanma işlemidir. İsteğe bağlı iştirakçilik genel olarak memurluk statüsünden emekli olmak için aranılan hizmet süresini çalışmadan, ancak prim tutarlarının tamamını kişiler tarafından SGK na yatırmak suretiyle bir anlamda hizmet satın almak ve bu şekilde emeklilik için gerekli olan hizmet süresini tamamlamaktır.

Esasında, isteğe bağlı iştirakçilik konusu bir anlamda aktif çalışma hayatından pasif duruma düşme durumudur ve zorunlu hiçbir yerde çalışmadan SGK ndan hizmet alma durumudur. Bu sistemden genelde yararlanmak isteyenler hizmet tamamlama ve emekli aylığı bağlanma süresi az kalanların tercih ettiği bir konu olacağını da değerlendirmekteyiz.

İsteğe bağlı iştirakçilik süresine emekli ikramiyesi verilmez, emekli aylık oranında değerlendirilir. Bu süreler, emekli keseneğine esas aylık intibakında, yani ek göstergeyi etkilemeyen intibak işleminde uygulanır.

NOT: 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar, memurluktan ayrıldıktan sonra isteğe bağlı sigortalılık devam ettirilmek istendiğinde, bu sigortalılık durumu 4/b kapsamında hizmet sayılmaktadır. Yani, esnaf statüsünde hizmet sayılmaktadır. Bu durumda da memur statüsünden emekli olamazlar ve sistemde kaldıkları ve emeklilik şartlarını yerine getirdiklerinde ESNAF statüsünden emekli olabilirler.

Diğer konular:

Pasaport konusu; 5682 sayılı Pasaport Kanunu Madde 14 hükmü uygulanır. Bu Kanuna göre yeşil pasaport, yani hususi damgalı pasaport için 1 ila 3 üncü dereceli kadrolarda bulunmak yeterli olmakta, istifa durumunun bu durumu değiştirmeyeceğini söyleyebiliriz.

Sağlık sigortası konusu; İstifa sonrası çalışma halinde çalışma statüsü üzerinden, çalışmama halinde ise genel sağlık sigortası kapsamında gelir testi yapmak suretiyle yararlanma imkanının olacağını söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili bulunduğunuz yerin Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerektiğini belirtebiliriz.

Silah konusunda ise Kurumunuzdan bilgi alınmasını tavsiye edebiliriz.

Sonuç bağlamında sizin için söylenebilecek husus şudur. Yukarıda açıkladığımız durumları da esas alınarak kendi tercihinizi yapmanız olacaktır.

Okul süresi ile değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir. Bunlardan bir tanesini görmek için,

https://www.memurlar.net/haber/1070494/2001-yilinda-polis-olan-akademi-okul-suresini-borclanirsa-eyt-kapsamina-girer-mi.html

adresimiz,

Aynı şekilde isteğe bağlı iştirakçilik konusu ile ilgili değerlendirmelerimiz de ziyaret edilebilir. Bunlardan iki tanesini görmek için de,

https://www.memurlar.net/haber/1071162/8-eylul-1999-sonrasi-girisli-memurlar-icin-istege-bagli-istirakcilik-hakki-var-midir.html

https://www.memurlar.net/haber/1021600/istege-bagli-istirakcilikte-sgk-odemeleri-nasil-hesaplanir.html

adreslerimiz ziyaret edilebilir.