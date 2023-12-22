112'ye ihbarla ilgili yeni düzenleme geliyor

Sağlam, Yüreğir Belediyesinin katkılarıyla ilçeye bağlı Doğankent Mahallesi'nde kurulan Doğankent Nüfus Şefliğinin açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Sağlam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için bakanlık olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyledi.

"Türkiye'nin Huzuru Adana" toplantısında kent için yapılabilecekleri ele aldıklarını hatırlatan Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük sorunlarımızdan bir tanesi maalesef uyuşturucu durumu. Uyuşturucu, artık Doğankent'te de Solaklı'da da Yunusoğlu'nda da sıkıntı haline gelmiş durumda. Üzülerek söylemek istiyorum; gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız maalesef uyuşturucunun, uyuşturucuların kucağına düşmüş durumda. Bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yapacağız. Zehir tacirlerine, Allah'ın izniyle nefes aldırmayacağız. Zehir tacirlerinin, hep birlikte nefeslerini keseceğiz."

- "112'ye ihbarda bulunanların artık kimliklerini söyleme ihtiyacı olmayacak"

Mehmet Sağlam, bu mücadelenin yapılması için vatandaş desteğinin ve ihbarların çok önemli olduğunu ifade etti.

Sadece güvenlik önlemleriyle bu sorunu çözmelerinin mümkün olmadığına dikkati çeken Sağlam, "Sizlerin bize ihbarda bulunması gerekir. Mahallenizde, sokağınızda, evinizin önünde bu işlerle uğraşan şerefsizler varsa bunları 112'ye bildireceksiniz. Amansız, kararlı bir şekilde bunlarla mücadele edilecek. Yeni bir düzenleme getireceğiz. 112'ye ihbarda bulunanların artık kimliklerini söyleme ihtiyacı olmayacak. Kimliklerinin saklı kalmasını istiyorlarsa o da saklı olarak kalacak, hiçbir tarafa bildirilmeyecek." diye konuştu.

Sağlam, kendinde suç işleme özgürlüğü gören yapılara karşı mücadelede kesinlikle taviz vermeyeceklerini belirtti.

- Düzensiz göçle mücadele

Diğer önemli konunun da düzensiz göç olduğunu vurgulayan Sağlam, bu konuda Türkiye'de ilk etapta belirledikleri 4 pilot ilde araçlarla "Mobil Göç Noktası" uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsattı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları paylaştı:

"Göçmenleri ikiye ayırıyoruz. Burada da haksızlık yapmamak lazım. Bir düzenli göçmenler, bir de düzensiz göçmenler. Düzenli göçmen, yasal olarak ülkemize girenlerdir. Bunlarla bizim bir sıkıntımız yok. Eğer bunlar bir suça karışmamışlarsa bizim misafirlerimizdir. Ama suça karışmışlarsa da bedelini öderler. Düzensiz göçmenler de yasa dışı yollarla ülkemize girenlerdir. Bunlarla amansız mücadele edeceğiz. Artık göçmenlerin 5-6 kişi veya 10 kişilik gruplar halinde mahallelerimizde, sokaklarımızda, köylerimizde gezmelerine müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızı tedirgin etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir."

Sağlam, temmuz ayında ziyaret ettiği Doğankent'te vatandaşların nüfus şefliği talebini Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e ilettiğini ve şefliğin açılmasını sağladığını dile getirdi.

Vali Yavuz Selim Köşger de açılan şeflik sayesinde hizmetin yöredeki vatandaşların ayağına geldiğini kaydetti.

Kendisinin bir süre Bingöl Valisi olarak da görev yaptığını anımsatan Köşger, Zazalarla gönül bağı olduğunu vurgulayarak, Zazaca "Sizi seviyorum Doğankentliler." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek şefliği hizmete açtı.

Törene, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, davetliler ve vatandaşlar katıldı.