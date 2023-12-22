Ak Parti İzmir Millevekili İnan: İletişim Başkanlığı'ndan iki kesim rahatsız

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan:

- Milletimizi yalanlarıyla, bot hesaplarıyla zehirlemeye çalışanlara, bu ülkede kaos ve kriz bekçiliği yapanlara, yalanla terör üreten ve terörle yalanda ittifak kuranlara İletişim Başkanlığımız geçit vermeyecektir.

- Bugün İletişim Başkanlığı'ndan ve faaliyetlerinden kim rahatsız derseniz, vereceğimiz net iki cevap vardır. Birincisi ana muhalefet, ikincisi İsrail ve Siyonistler.

- (CHP) Eski Genel Başkanınız İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılarını hedef alarak yalanlar söyledi. İletişim Başkan Yardımcılarımız bu millete yalan söylemedi ama sizin 2 belediye başkanınız 14 Mayıs gecesi yalan söylediler.