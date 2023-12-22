Vakıflar Bölge Müdürlüğü kiralara yüzde 300 ile 700 arası zam yaptı

Tarihi Sur ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetindeki hanların içindeki dükkanlara istenildiği öne sürülen kira rakamları dudak uçuklatıyor. Esnaf, bu yıl yüzde 300 ile 700 arasında kira zammı istediği ileri sürülen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü protesto etti.

Esnaf adına konuşan Sur esnafından Mehmet İpek, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı zam oranlarının birbirini tutmadığını ileri sürdü. İpek, "Sur esnafıyım, aynı zamanda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün de kiracısıyım. Sur ilçesindeki dükkanların yüzde 80'i Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün. Dolayısıyla her yıl bizim kiralarımız devletimizin koymuş olduğu Tefe Tüfe oranında artış kabul edilirdi. Bu sene maalesef çok yüksek gösterildi. Biz de diyoruz ki, yasaya uyalım. Şu anda yüzde 300 ile 700 arasında zam yapılacak. Bu zam oranları birbirini tutmuyor" dedi.

"Sur esnafı durursa Diyarbakır durur"

Sur'da hayatın devam etmesi için esnafın olması gerektiğini vurgulayan İpek, "Buradan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne çağrıda bulunmak istiyorum. Bu rakamları bir daha lütfen gözden geçirin. Bu rakamlar tekrar makbul seviyelere çekilmelidir. Sur'da hayat devam etsin diyoruz. Yaklaşık bin dükkan burada mağdur ediliyor. Sur da Diyarbakır'ın kalbidir. Sur esnafı durursa Diyarbakır durur" diye konuştu.