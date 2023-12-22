THY olumsuz hava şartları nedeniyle 41 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için planlanan 41 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 21:08, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 21:19
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Aralık'ta Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." ifadelerini kullandı.
Üstün, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabileceğini kaydetti.