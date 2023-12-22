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İzmir'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'in Urla ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 22:35, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 22:55
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İzmir'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

H.K. idaresindeki 35 RN 121 plakalı kamyonet, İzmir-Çeşme otoyolu Karaburun kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp devrildi.

Kazada kamyonetteki Atacan İşingen hayatını kaybetti, sürücü H.K. ile O.C.A. ve B.Ü. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Urla Devlet ile Dokuz Eylül Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı.

İşingen'in cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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