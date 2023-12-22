ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi

Ekonomi'de yer alan habere göre; CNBC'ye konuşan ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, ülkesinin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları daha da sıkılaştıracak olan başkanlık kararnamesiyle birlikte bankaların faaliyetlerini gözden geçirmeleri gerekeceğini söyledi.

Adayemo'nun verdiği bilgiye göre bankalar Rusya'nın yaptırımları ihlal etmesine bilinçsiz olarak bile yardımcı olurlarsa yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekler.

Adeyemo CNBC ile yaptığı söyleşide, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için silah ve ekipman temin etmesini engelleyen ABD yaptırımlarına çoğu büyük finans kuruluşunun uyduğunu belirtti.

Rus paravan şirketleri tarafından kullanılmadığınıza emin olun

Ancak Adeyemo, bugün imzalanması beklenen yeni kararname ile Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde faaliyet gösteren bankalara artık yaptırım uygulanabileceğini ifade ederek, söz konusu kuruluşların yaptırımların ihlaline farkında olmadan bile alet olmaları halinde yeni yaptırımların hedefi haline geleceğine dikkat çekti.

Adeyemo, "Finans kuruluşları için bu kararname şu anlama geliyor, yaptırımlara maruz kalmamak için Rus paravan şirketler tarafından kullanılmadığınıza emin olmak zorundasınız" dedi.