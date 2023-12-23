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23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 00:31, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 00:35
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23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer KİREMİTÇİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyeliğine, 1211 sayılı Kanunun 22/A maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Prof. Dr. Fatma ÖZKUL atanmıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu;

- İkinci Başkanlığına Selamettin ERMİŞ,

- Üyeliğine Mehmet KOÇYİĞİT,

- Üyeliğine Nurettin ŞAR,

5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Nevzat ŞİMŞEK atanmıştır.

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fatma KANCA atanmıştır.

22 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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