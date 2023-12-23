23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer KİREMİTÇİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyeliğine, 1211 sayılı Kanunun 22/A maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Prof. Dr. Fatma ÖZKUL atanmıştır.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu;
- İkinci Başkanlığına Selamettin ERMİŞ,
- Üyeliğine Mehmet KOÇYİĞİT,
- Üyeliğine Nurettin ŞAR,
5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Nevzat ŞİMŞEK atanmıştır.
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fatma KANCA atanmıştır.
22 Aralık 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI