Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Şehit sayısı 6'ya yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor. Bu mücadelede maalesef acı haberler de geliyor.

6 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan ilk açıklamada Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit olduğu, 4 askerimiz de yaralandığı açıklanmıştı.

Yapılan son açıklamada şehit sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler'in, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan askerler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı ile Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu ve Emre Taşkın'ın fotoğraflarına yer verildi.

Mesajda, şöyle denildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."