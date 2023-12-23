İzmir'de halasını satırla öldüren kişi intihara teşebbüs etti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, halasını satırla öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 07:36, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 07:37
Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi 7003 Sokak'ta M.A. (21), tartıştığı halası Gurbet Ayaz'ın (43) boğazını satırla kesti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden uzaklaşan ve 7007 Sokak'taki evde aynı satırla intihara teşebbüs eden M.A. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.