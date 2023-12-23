İzmir'de halasını satırla öldüren kişi intihara teşebbüs etti

Olay yerinden uzaklaşan ve 7007 Sokak'taki evde aynı satırla intihara teşebbüs eden M.A. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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