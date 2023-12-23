Irak'ta şehit olan Teğmen Günay'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın (24) İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 07:37, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 07:39
Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı şehit Günay'ın Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan annesi Firdevs ve babası Ahmet Günay'a acı haberi yetkililer verdi.
Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Günay'ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.