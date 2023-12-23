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2024 yılı bütçesinin ilk 4 maddeleri TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 08:00, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 08:02
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2024 yılı bütçesinin ilk 4 maddeleri TBMM'de kabul edildi

Maddeler üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Mesut Doğan, 2024 yılı bütçesinin Türkiye'nin sorunlarından uzak bir bütçe olduğunu öne sürerek, "Bütçeye saraydan mı bakacağız yoksa pazardan mı meydanlardan mı bakacağız? Bütçeyi konuşurken 'ülkemizin sorunları var' sözünü kullanmak isterdim. Ülke olarak oturduğumuz yerde faiz üretiyoruz, borç üretiyoruz." dedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bütçenin faiz bütçesi olduğunu iddia ederek, "Bu bütçenin ek bütçe talebiyle önümüzdeki yıl karşımıza geleceğini biliyoruz. Ya üreterek özgürleşeceğiz ya da üretmeden tüketerek köleleşeceğiz." diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, kürsüye, elinde terazi ile gelerek, 2024 yılı bütçesinin 'dengesiz' bir bütçe olduğunu savundu.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki kiracı vatandaşlara ucuz konut yapılıp verilmesini istedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, 2024 yılı bütçesinin yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen kapsayıcı bir kalkınma anlayışına sahip olduğunu belirterek, "Bütçemizde sosyal yardım için ayrılan kaynağı arttırarak toplumun tüm kesimlerini gözetmeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, bütçe kanun teklifinin maddelerinin görüşmelerine devam etmek üzere birleşimi, saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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